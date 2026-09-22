На Запорожье из-за атак РФ погиб человек, среди раненых – ребенок

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 887 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – ребенок.

В частности, оккупанты совершили 20 авиаударов, атаковали регион 644 беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами, а также нанесли 18 ударов с РСЗО и 205 артиллерийских обстрелов.

Под огнем оказались Запорожье и десятки населенных пунктов Запорожского и Пологовского районов.

За сутки поступило 432 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, в результате ночной атаки на Днепр погибли два человека , еще шестеро получили ранения. Под завалами разрушенного предприятия могут находиться люди.