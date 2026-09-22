На Запорожье из-за атак РФ погиб человек, среди раненых – ребенок
За прошедшие сутки российские войска нанесли 887 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – ребенок.
В частности, оккупанты совершили 20 авиаударов, атаковали регион 644 беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами, а также нанесли 18 ударов с РСЗО и 205 артиллерийских обстрелов.
Под огнем оказались Запорожье и десятки населенных пунктов Запорожского и Пологовского районов.
За сутки поступило 432 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Напомним, в результате ночной атаки на Днепр погибли два человека , еще шестеро получили ранения. Под завалами разрушенного предприятия могут находиться люди.