Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 сентября армия РФ совершила очередную массированную атаку на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал Украину:

противокорабельными ракетами "Оникс";

баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23;

4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр";

8 "Бандероль"/"Дань-Т";

212 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными) и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Основные направления удара – Днепропетровщина, Кировоград и Полтавщина.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 186 целей:

1 крылатую ракету "Калибр";

8 "Бандероль"/"Дань-Т";

177 БпЛА разного типа.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в результате ночной атаки на Днепр погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Под завалами разрушенного предприятия могут находиться люди.