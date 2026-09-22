Россия запустила на Украину "Ониксы", "Искандеры", "Калибры" и более 200 дронов
В ночь на 22 сентября армия РФ совершила очередную массированную атаку на Украину
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг атаковал Украину:
- противокорабельными ракетами "Оникс";
- баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23;
- 4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр";
- 8 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 212 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными) и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Основные направления удара – Днепропетровщина, Кировоград и Полтавщина.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 186 целей:
- 1 крылатую ракету "Калибр";
- 8 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 177 БпЛА разного типа.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в результате ночной атаки на Днепр погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Под завалами разрушенного предприятия могут находиться люди.