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22 сентября 2026, 00:35

Экс-муж известной блогерши оказался аферистом и обобрал ее до нитки

22 сентября 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Украинская инфлюэнсер Анастасия Скальницкая официально развелась и впервые назвала причину разрыва. Ее экс-муж оказался профессиональным аферистом

Об этом Анастасия Скальницкая рассказала в Instagram, передает RegioNews.

Анастасия Скальницкая и ее экс-муж Богдан воспитывали двоих детей: общего сына и ее дочь от предыдущего брака. Однако отношения разорвались после трех лет. Теперь блоггерша рассказала о причинах.

"Мой бывший муж — профессиональный аферист. Начать отношения, чтобы в дальнейшем разводить меня на деньги, изменять мне всю жизнь с проститутками, оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих сотрудников…

Через 10 дней после развода начали вылезать такие факты, что я не думала, что такое существует", - говорит бизнесвумен.

"Красные флажки" в начале романа

Анастасия вспоминает, что все "закрутилось" по покупке автомобиля для нее за ней же заработанные деньги. При этом ей казалось, что ее любимый тоже успешен, потому что она видела элитные авто: оказалось, эти машины ему не принадлежали.

Через полтора месяца он попросил ее повезти свои деньги в Польшу и положить на ее счет, потому что якобы у него были проблемы. Тогда он дал ей пакет с купюрами. Сейчас блоггер считает, что эти деньги были ненастоящие. На следующий день ее шокировал звонок.

"Мне звонят и говорят, что все деньги забрали и Богдан в тюрьме, и чтобы выйти, надо такая-то сумма. Очень большая. Я думала продавать машину, потому что все бывает в жизни. И он соглашается. Я продаю через человека, которого он дал. И он взял еще долг у другого - еще одна "машина". Я продавала вещи".

Впоследствии, вспоминала блоггерша, была свадьба за ее деньги. Экс-супруг давал какие-то средства, но "зарабатывал" он именно на жене.

"Но мне Бог давал знак. Когда мы только неделю были знакомы, то мы врезались друг в друга. После признания он искал себя. Потом свадьбу за мои средства. Но он давал какие-то средства. Это не альфонс. Это аферист.

Он не жил за мои средства, просто тот долг и все будущие в течение трех лет — их не существовало. Он просто брал у меня средства и жил", - рассказала блогерша.

Последняя капля и развод

Анастасия предложила экс-мужу помогать с ее бизнесом. Однако даже там он находил способы ее обманывать.

"Все замечали, что со мной что-то не так. Никому не рассказывала о наших проблемах. Он говорил, что я такая тяжелая. А я хотела все отдать и жить спокойно.

Я не видела никогда, чтобы он переживал за его же долги. А потом я впервые за три года расплакалась очень сильно. А он: "Ну ты же такая несчастная", - говорит Скальницкая.

После развода экс-супруг списал все деньги со счета ее бизнеса, оставив там 800 гривен. Также он взял кредиты на сотрудников: общая сумма превышает миллион гривен.

"Потом я узнаю, что машина не наша. И все эти деньги он забирал себе. Он прорабатывал схемы и всех тех долгов не существовало. Он меня никогда не любил. Я была для него финансовым проектом. На сегодняшний день у меня нет ничего.

Ни машины, ни квартиры. Только долги. Три с половиной года меня использовали", - призналась инфлюэнсерша.

Справка. Анастасия Скальницкая – популярная украинская инфлюэнсерша. Многим зрителям она также знакома за шоу "Пара на миллион", где она выступала в паре с юмористом Марком Куцеваловым. Анастасия также является основательницей бренда доставки цветов.

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