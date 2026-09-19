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19 сентября 2026, 15:29

В ОГП ликвидировали должность фигуранта операции "Карфаген"

19 сентября 2026, 15:29
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Фото: Суспильне Новини
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В Офисе генерального прокурора ликвидировали должность заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества, которую занимал Сергей Кропива, фигурант антикоррупционной операции "Карфаген"

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гаевская, передает RegioNews.

По ее словам, исполняющий обязанности генерального прокурора приказом реорганизовал Департамент международного сотрудничества. В рамках реорганизации, в частности, ликвидировали должность заместителя начальника департамента, которую занимал Крапива.

В ОГП также отметили, что дисциплинарная жалоба по Крапиве уже находится на рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. КДКП должен решить вопрос о наложении дисциплинарного взыскания, среди возможных последствий которого есть увольнение из органов прокуратуры.

Ранее в ОГП объясняли, что прокурора не могут уволить только из-за сообщения о подозрении или нахождении под стражей.

В то же время исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский обратился в КДКП с просьбой ускорить рассмотрение дисциплинарной жалобы и отстранить Крапиву от должности.

Напомним, 4 сентября стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в Офисе генерального прокурора в рамках спецоперации "Карфаген" по разоблачению преступной организации.

На следующий день ОГП подтвердил проведение детективами НАБУ обысков в служебных помещениях, которыми пользуется тогда еще генпрокурор Руслан Кравченко.

В рамках операции НАБУ и САП также задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Крапива.

6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.

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