Россия ударила по Киеву: из поврежденного дома спасли 15 человек

Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 22 сентября Россия нанесла удар по Киеву. В Днепровском районе произошло попадание в жилой пятиэтажный дом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате возник пожар в подвальном помещении, а также произошло разрушение на первом этаже и поврежден фасад здания.

Пожар спасатели ликвидировали. Из дома спасли 15 человек. Четверо человек пострадали, трое из них госпитализированы.

Также в Дарницком районе на территории частного жилого дома загорелось дерево.

По предварительным данным, погибших в результате атаки нет.

Напомним, в Броварах Киевской области 21 сентября в результате атаки российского беспилотника возник пожар на одном из предприятий. В Житомирской области из-за ударов окупантов горели две АЗС.