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22 сентября 2026, 08:36

Квартира за $350 тысяч, Porsche и охотничьи угодья: что нашли у семьи Кима

22 сентября 2026, 08:36
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Фото: "Укринформ"
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У семьи нового министра по делам ветеранов Виталия Кима могут быть активы, не указанные в его декларации

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Журналисты обратили внимание на квартиру площадью более 100 квадратных метров и паркоместо в киевском ЖК "Новопечерские липки". Летом 2025 года их приобрела компания жены Кима "Медиа Группа". По оценке журналистов, в то время квартира без ремонта и паркоместо могли стоить около 350 тысяч долларов.

При этом, по данным YouControl, финансовая отчетность компании годами была нулевой или вообще отсутствовала. В декларации Кима расходов на покупку жилья нет.

Сам министр заявил, что не пользуется квартирой и паркоместом. По его словам, жилье приобрела компания жены в кредит.

Журналисты также заметили на паркомеске Porsche Macan. Автомобиль зарегистрирован на строительную компанию "С-Девелоп" Романа Сербенова. Он заявил, что компания приобрела Porsche в 2022 году и передала его в аренду жене Кима.

Ким объяснил, что автомобиль арендовали менее 180 дней, поэтому он не должен попасть в декларацию. Также он заявил, что автомобиль был не в постоянном, а периодическом пользовании.

Отдельно в расследовании говорится о "Каневском левобережном охотничьем хозяйстве" в Черкасской области, в пользовании которого находятся 18 тысяч гектаров охотничьих угодий.

Летом 2025 года у предприятия появились новые собственники. Один из них – Александр Степанов, давний бизнес-партнер Кима. Сам Степанов заявил журналистам, что не увлекается охотой и фактически не бывал на охотничьей базе.

Ким подтвердил, что несколько раз бывал там на охоте, но утверждает, что приезжал по приглашению друзей.

Журналисты Bihus.Info предполагают, что новые владельцы охотхозяйства могут быть формальными.

Сам Виталий Ким отрицает, что пользуется частью упомянутых активов.

Справка: Виталий Ким – возглавлял Николаевскую ОВА с 2020 года. 16 июля 2026 года Верховная Рада назначила его министром по делам ветеранов Украины. До прихода на государственную службу Ким занимался бизнесом.

Напомним, у первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца нашли арендованное элитное жилье в Киеве за 14 миллионов человек. По данным СМИ, жилье оформлено на ООО "ХАЙБИЛД-ИН", которое было создано в марте 2025 года.

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