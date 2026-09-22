Массированная ночная атака на Полтавщину: повреждены предприятия и техника
Ночью 22 сентября войска РФ совершили массированную атаку на Полтавскую область
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
В Кременчугском районе россияне атаковали промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры.
В Полтавском районе вражеский беспилотник упал на территорию частного агропредприятия. Повреждены хозяйственные помещения и техника.
К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Напомним, в результате ночной атаки на Днепр погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Под завалами разрушенного предприятия могут находиться люди.
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