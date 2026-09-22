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22 сентября 2026, 08:11

Массированная ночная атака на Полтавщину: повреждены предприятия и техника

22 сентября 2026, 08:11
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью 22 сентября войска РФ совершили массированную атаку на Полтавскую область

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В Кременчугском районе россияне атаковали промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры.

В Полтавском районе вражеский беспилотник упал на территорию частного агропредприятия. Повреждены хозяйственные помещения и техника.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в результате ночной атаки на Днепр погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Под завалами разрушенного предприятия могут находиться люди.

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