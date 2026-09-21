Дизель наконец пошел на убыль: что происходит с ценами на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. При этом впервые за последние недели стоимость дизеля пошла вниз.
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 21 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,33 гривны за литр (+0,69 гривны);
- бензин А-95 – 89,15 гривны за литр (+0,16 гривны);
- бензин А-92 – 85,16 гривны за литр (+0,90 гривны);
- дизтопливо – 98,55 гривны за литр (-0,13 гривны);
- автогаз – 44,14 гривны за литр (+0,05 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Украине цена сала растет быстрее инфляции: какие новые ценники
21 сентября 2026, 23:35В Николаевской области сменили время комендантского часа
21 сентября 2026, 22:56На Буковине уклонистам продавали "путь за границу" за 3,5 тысячи
21 сентября 2026, 22:50В Днепре грабители напали на аптеку
21 сентября 2026, 22:35Почти 50 атак и погибший: враг массированно обстрелял Днепропетровщину
21 сентября 2026, 22:07В Киевской области осудили бывшего пастора за изнасилование 13-летней девушки
21 сентября 2026, 21:55Цены на дизель топчутся около отметки 100 грн/л: кто борется с этой бедой
21 сентября 2026, 21:55Хотел заработать – потерял деньги: полиция предупредила о масштабном скам в интернет-продажах
21 сентября 2026, 21:40В Николаевской области российская атака оборвала жизнь трехлетнего мальчика
21 сентября 2026, 21:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »