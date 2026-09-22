Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1230 российских захватчиков, три танка и девять бронемашин, а также 42 артсистемы. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 520 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.09.26 ориентировочно составили:

Напомним, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. В столице РФ под ударом оказался столичный нефтеперерабатывающий завод.

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