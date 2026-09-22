Фото: ОВА

Ночью 22 сентября российские войска совершили очередную атаку на Запорожье, нанеся два удара по городу

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В результате вражеских ударов повреждены здания и частные дома, а в одном из помещений возник пожар.

К счастью, обошлось без раненых и погибших.

На местах попадания всю ночь работали спасатели и другие профильные службы, ликвидируя последствия очередного вражеского обстрела.

Напомним, в результате ночной атаки на Днепр погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Под завалами разрушенного предприятия могут находиться люди.