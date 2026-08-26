Об этом ее адвокат Артем Крикун-Труш сообщил "Суспильному", передает RegioNews.

Точную сумму внесенных средств защитник не назвал, но отметил, что залогодателей несколько.

В пресс-службе ВАКС корреспонденту издания также подтвердили эту информацию.

Как известно, суд избрал Ирине Мудрый меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок – 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

Спецоперация "Форест Гамп": подробности

Утром 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использовать государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

В рамках этого дела следственные действия проводились у народного депутата Вадима Столара. Он подтвердил, что 19 августа НАБУ проводило обыски у него дома. Сотрудники НАБУ и САП проводили следственные действия в Sense Bank.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял Микитася под стражу с альтернативой залогу в 30 млн. грн.

По данным СМИ, народному депутату Вадиму Столару инкриминируют совершение уголовных преступлений по 5 разным статьям. Среди них – создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделка документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.