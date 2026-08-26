Фейковая инвалидность за $10 тысяч: в Киеве задержали экснардепа и посредника

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве правоохранители задержали двух жителей Николаева, один из которых бывший народный депутат

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Указывается, что они за $10 тысяч обещали военнообязанному помочь оформить третью группу инвалидности, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

По данным источника "Украинской правды", подозреваемым является народный депутат VIII созыва Вадим Пидберезняк.

Мужчинам сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

По материалам следствия, киевлянину через знакомых пообещали помочь получить третью группу инвалидности. Для этого должны были организовать его фиктивное стационарное лечение, а также предоставить поддельные медицинские справки и выводы врачей.

По данным досудебного расследования, экснардеп планировал использовать собственные связи в медицинских учреждениях Николаевской области.

Военнообязанный передал участникам схемы необходимые документы. Через два месяца ему сообщили о якобы присвоении третьей группы инвалидности. Стоимость такой услуги составляла $10 тысяч, которые он должен был передавать по частям.

Правоохранители задокументировали две передачи денег – по 5 тысяч долларов каждая.

Посреднику и бывшему нардепу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 260 тысяч и 120 тысяч гривен соответственно.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.