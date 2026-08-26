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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
26 августа 2026, 10:55

От маршрутки до избирательного участка: как работает когнитивная лень

26 августа 2026, 10:55
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Маршрутка как зеркало мышления
Маршрутка как зеркало мышления
Иллюстративное фото: pixabay
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Многие люди обижаются, когда я говорю о детском мышлении. Но это ведь всего лишь термин (возможно, не самый удачный) для обозначения давно и хорошо изученного явления.

Вот вам маршрутка, живой пример.

Я думаю, вы часто встречали людей, которые занимают место ближе к проходу, оставляя место ближе к окну свободным. Возможно, вы раздражались из-за такого поведения, так же как и я. Но давайте посмотрим на этот феномен внимательно.

Если спросить такого человека, он скажет, что ему скоро выходить. Хорошо видно, что никто из таких людей не мыслит даже простыми цепочками событий, я уже не говорю о более сложных вещах.

Ведь представим, что другой пассажир выходит там же. Тогда, если сидишь у прохода, его придется пропускать на место у окна или самому пересаживаться, а если сидишь у окна, то не надо.

Если другой пассажир выходит еще раньше, тогда, если сидишь у прохода, его придется пропускать дважды или самому пересаживаться, а если сидишь у окна, то не надо.

Если другой пассажир выходит позже, тогда, если сидишь у прохода, его придется пропускать. А если сидишь у окна, тогда он пропускает тебя.

Итак, мы видим, что место у прохода требует больше движений и усилий во всех случаях, чем место у окна.

Но люди садятся у прохода.

Вы скажете, это потому, что они хамы и наглецы. Но легко проверить, что это не так. Они просто думают, что место у окна требует от них больше движений.

Подавляющее большинство людей не способно понять такие простые вещи, пока им не скажешь. Большинство исследователей считает, что таких в среднем 70%. Значительно более оптимистичный Майкл Коммонс считает, что таких всего 40%. Очевидно, цифры отличаются от страны к стране, потому что многочисленные эксперименты, описанные в книгах Роберта Сапольски, доказывают: эта штука передается через культуру, а не гены.

При чем тут дети?

Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию за исследования быстрого и медленного мышления (одноименная книга обязательна для всех, кто принимает решения; мы ее недавно читали с книжным клубом бизнес-сообществ). Но медленное мышление развивается только одновременно с формированием фронтальной коры головного мозга, этот процесс завершается где-то после 20 лет. Когда единственное доступное мышление — это простое и быстрое, то это дети и подростки. Очевидно, взрослые люди получают это мышление, но это не значит, что учатся им пользоваться.

Вы скажете, что маршрутка это неважно. В конце концов, не так сложно лишний раз пересесть. Но ведь отсутствие навыка медленного мышления означает, что люди точно так же будут мыслить, комментируя посты в соцсетях, посещая супермаркет (на радость маркетологам), а главное — на избирательных участках (на горе себе и нам).

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население общество маршрутка мышление
 
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