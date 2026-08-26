Россияне ударили по складу в Чернигове: есть раненые, под завалами ищут работников
Российские войска нанесли повторный удар по Чернигову, попав по тому же адресу, что и под утро. Попадание зафиксировано в складское здание
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский горсовет и начальника ГВА Дмитрия Брижинского.
Известно о по меньшей мере четырех пострадавших.
По предварительной информации, под завалами могут находиться работники склада.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
Напомним, 26 августа в Чернигове объявили Днем траура по погибшим в результате российского удара по жилому району города.
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