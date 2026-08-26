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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
26 августа 2026, 09:30

Мера пресечения Мудрой: как аргументы поручителей бьют по доверию к сборам

26 августа 2026, 09:30
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Часть кордебалета вторая
Часть кордебалета вторая
Фото: Мария Юркян
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Во время меры избрания меры пресечения Ирине Мудрой мы увидели разрыв в стиле Сони Морозюк с Гринкевичем. Денег она от Микитася не брала, еще и намекнула, что это он ее подставил и вполне возможно сдал НАБУ. "Это был близкий человек, я ему доверяла". Вот это страсти, вот это драмы.

И второй момент с поручителями.

Очень жаль, что раввин Биньямин зашкварился этой поддержкой. Потому что все те спичи о роскошнице и американцах в НАБУ – точно не вяжутся с разговорами о "она молилась и была на связи со Всевышним". Шарлотта Йорк больше молилась и была на этой связи.

Но это хуже, что пришел какой-то там военнослужащий Сергей Коваленко, который начесал, что имеет "много общих деловых контактов с обвиняемой и что та помогала его воинской части".

Молодец и просто красавец (на самом деле нет), потому что мундиром легализирует топ-коррупцию и традиционный маршрут: украл, свалил, осел в Монако/Израиле/ОАЭ.

Этот мужчина наговорил, что если Мудрая нарушит обязательства и сбежит из страны, это негативно повлияет на ее работу по созданию международного трибунала.

"Если госпожа Ирина ставит всю свою работу под сомнение, международные органы соответственно тоже не будут идти навстречу, чтобы мы этот процесс продолжили и завершили. Зная профессионализм госпожи Ирины, она этого совершить не может", – добавил военный.

Сука, я понимаю, что шины и авто нужная вещь. Но как паршиво, когда такими спичами херят работу тех, кто не брал помощь от всяких Ирин и Андреев. И на сборы подобные поручители будут влиять катастрофически.

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Украина коррупция мера пресечения Ирина Мудрая
 
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