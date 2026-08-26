За $7 тысяч обещал переправить в Венгрию: на Закарпатье задержали адвоката

Фото: Национальная полиция

На Закарпатье правоохранители задержали 57-летнего адвоката из Ужгорода, который за 7 тысяч долларов пытался незаконно переправить военнообязанного через государственную границу в Венгрию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, мужчина планировал переправить своего клиента через реку Тиса в пределах Береговского района. Он встретил военнообязанного из Харькова, поселил его в одной из гостиниц Хуста и провел детальный инструктаж по незаконному пересечению границы.

Подозреваемый был задержан по дороге к государственной границе после получения от клиента оговоренной суммы денег.

Во время осмотра автомобиля адвоката правоохранители обнаружили снаряжение, которое, по версии следствия, должно было использоваться для переправки через водоем: камуфлированный спасательный жилет и маску-балаклаву.

В полиции отметили, что фигуранта уже не раз задерживали за аналогичные преступления. Ранее ему удавалось выйти из-под стражи после внесения определенного судом залога.

Задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Суд избрал адвокату меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ее размер составляет около 1 миллиона гривен.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.