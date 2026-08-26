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26 августа 2026, 13:39

Беларусь развивает военную инфраструктуру у границы с Украиной

26 августа 2026, 13:39
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Гомельской области Беларуси, недалеко от границы с Украиной, строят новый военный объект с собственной железнодорожной инфраструктурой. Она должна позволить доставлять и разгружать тяжелую военную технику непосредственно из эшелонов

Об этом сообщает "Эспресо" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода", передает RegioNews.

Согласно проектной документации, полученной "Обществом железнодорожников Беларуси", объект официально называется "Строительство полигона в Гомельской области". Его железнодорожная часть расположена вблизи села Якимовка.

Проект предусматривает отдельный подъездный путь, способный принимать военные эшелоны длиной до 60 вагонов. Также планируется обустроить грузовую платформу с пандусом для выгрузки колесной и гусеничной техники.

Строительство полигона является частью масштабных военных работ вблизи Гомеля, которые продолжаются, по меньшей мере, с конца 2023 года. В этом районе также создают новую военную базу, где, вероятно, может быть размещена 37 отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.

На государственных кадастровых картах восточная часть нового объекта обозначена как "военный городок", а западная – как "учебно-тактическое поле".

Как известно, Беларусь начала формирование новой десантно-штурмовой бригады, которую планируют разместить вблизи украинской границы – примерно в 40 километрах от нее.

Напомним, ранее Александр Лукашенко отмечал, что привлечение его страны к войне России против Украины неприемлемо. Говорит Украине "совершенно нечего бояться" со стороны Беларуси.

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