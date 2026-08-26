На Буковине женщина во время шопинга в интернете "подарила" деньги аферистам

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58-летняя жительница города Кицман стала жертвой мошенничества. Это случилось, когда она хотела купить товар в интернете

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

По словам женщины, под предлогом продаж газового котла в интернете ей написал псевдо-продавец. Он прислал ей фишинговую ссылку. Когда она ввела там свои данные, с ее карточки списали более 36 тысяч гривен.

Правоохранители советуют:

покупайте товары в Интернете только на проверенных сайтах и обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки;

выбирайте услугу наложенного платежа;

если все же покупка требует аванса, то производите минимальное перечисление средств и только на счета ФЛП и юридических лиц;

не переходите по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводите конфиденциальную информацию, касающуюся ваших банковских счетов.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.