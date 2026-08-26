РФ ударила КАБом по Херсонской ТЭЦ: есть серьезные разрушения
Российские войска ударили управляемой авиабомбой по Херсонской ТЭЦ. В результате атаки станция, которая обеспечивает город теплом, получила серьезные разрушения
Об этом сообщили в НАК "Нефтегаз Украины", передает RegioNews.
Исполняющий обязанности председателя правления компании Сергей Федоренко отметил, что масштаб повреждений сейчас оценить невозможно из-за ситуации безопасности.
Дальнейшие действия координируются с местными властями.
Херсонская ТЭЦ Группы "Нефтегаз" является гражданским объектом, основное предназначение которого – обеспечивать жителей города теплом.
В "Нафтогазе" отметили, что в течение 2026 года Херсонская ТЭЦ подверглась десяткам российских атак.
Напомним, весной российский дрон атаковал Херсон. В результате вражеского удара пострадали две работницы ТЭЦ в возрасте 46 и 49 лет. Женщины получили обломочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.