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26 августа 2026, 08:57

В Тернополе двое мужчин погибли из-за обвала грунта в 6-метровой траншее

26 августа 2026, 08:57
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Фото: полиция
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Происшествие случилось в Тернополе 25 августа около 16:35 на улице Евгения Коновальца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Во время проведения земляных работ в траншее глубиной около 6 метров произошел обвал грунта, в результате чего под толщей земли оказались двое рабочих.

На место прибыли подразделения ГСЧС, полиция и другие профильные службы. Спасатели стабилизировали почву для предотвращения повторного обвала и откопали пострадавших, однако спасти мужчин не удалось – они погибли.

К ликвидации последствий привлекались 20 спасателей и 5 единиц техники, а также психологи ГСЧС, оказывавшие поддержку родным погибших.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, в июне на Прикарпатье мужчину засыпало трехметровым слоем земли во время копания колодца. Спасатели освободили мужчину.

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