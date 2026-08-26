В Тернополе двое мужчин погибли из-за обвала грунта в 6-метровой траншее
Происшествие случилось в Тернополе 25 августа около 16:35 на улице Евгения Коновальца
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.
Во время проведения земляных работ в траншее глубиной около 6 метров произошел обвал грунта, в результате чего под толщей земли оказались двое рабочих.
На место прибыли подразделения ГСЧС, полиция и другие профильные службы. Спасатели стабилизировали почву для предотвращения повторного обвала и откопали пострадавших, однако спасти мужчин не удалось – они погибли.
К ликвидации последствий привлекались 20 спасателей и 5 единиц техники, а также психологи ГСЧС, оказывавшие поддержку родным погибших.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, в июне на Прикарпатье мужчину засыпало трехметровым слоем земли во время копания колодца. Спасатели освободили мужчину.