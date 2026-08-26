Фото: полиция

Полицейские задержали в Кропивницком местного жителя, устроившего стрельбу возле одного из магазинов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 25 августа. В результате стрельбы 52-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Правоохранители разыскали злоумышленника и задержали его. У мужчины изъяли оружие для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, 19 августа около 20:00 в Тернополе пьяный мужчина устроил стрельбу из окна квартиры. К счастью, никто не пострадал.