В Кропивницком возле магазина произошла стрельба
Полицейские задержали в Кропивницком местного жителя, устроившего стрельбу возле одного из магазинов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Инцидент произошел 25 августа. В результате стрельбы 52-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
Правоохранители разыскали злоумышленника и задержали его. У мужчины изъяли оружие для проведения экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос сообщения задержанному о подозрении.
Напомним, 19 августа около 20:00 в Тернополе пьяный мужчина устроил стрельбу из окна квартиры. К счастью, никто не пострадал.