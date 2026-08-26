Фото: полиция

ДТП произошло на днях на одной из улиц в селе Поток Мироновской громады, что в Обуховском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Opel Insignia Sports Tourer, за рулем которой находился 18-летний юноша.

От полученных травм 46-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте. Его 43-летнего пассажира госпитализировали в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 24 августа около 23:00 на Черниговщине автомобиль влетел в дерево. Погибли три человека, среди них – 16-летняя девушка.