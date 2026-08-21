Залог как "кэшбек от украденных активов": в НАБУ хотят изменить правила

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В НАБУ считают необходимым изменить процедуру внесения залогов за фигурантов уголовных производств. В частности, предлагают проверять происхождение средств и связи между залогодателем и подозреваемым

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, передает RegioNews.

По его словам, государство должно выяснять, кто реальный владелец компании, которая вносит за подозреваемого десятки миллионов гривен, откуда происходят эти средства и какие отношения связывают залогодателя с фигурантом дела.

"Залог должен оставаться действенной мерой пресечения, а не кэшбеком от украденных активов", – подчеркнул Абакумов.

Он подчеркнул, что залог должен обеспечивать надлежащее поведение подозреваемого и исполнение им процессуальных обязанностей, а не превращаться в механизм легализации незаконно полученных средств.

В качестве примера он привел дело "Мидас". По словам детектива, в ней миллионы гривен залога за топ-чиновников вносились со счетов компаний с сомнительной хозяйственной деятельностью, которые формально не были связаны с подозреваемыми.

По версии Абакумова, в таких схемах наличные, полученные в результате противоправной деятельности, фактически обмениваются на безналичные средства на счетах компаний. После этого предприятие формально выступает залогодателем и переводит деньги для внесения залога.

По данным НАБУ, вознаграждение за такие услуги могло составлять от 10% до 30% суммы залога, что, по мнению правоохранителей, свидетельствует о формировании отдельного прибыльного бизнеса.

Абакумов считает, что правила определения залога и процедура его внесения нуждаются в законодательных изменениях. Одной из основ для этого он назвал законопроект №15388, зарегистрированный 8 июля 2026 года.

По мнению детектива, сейчас финансовый мониторинг в таких случаях не всегда срабатывает: средства перечисляют, залоги вносят, а подозреваемые выходят на свободу без должной проверки законности происхождения денег.

Напомним, НАБУ обнародовало видео о спецоперации "Форест Гамп" и заявило о разоблачении группы лиц, которая легализовала 150 млн грн наличными для уплаты залога одному из фигурантов дела "Мидас".

По версии следствия средства, полученные преступным путем, через ряд счетов подконтрольных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела.