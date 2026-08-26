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26 августа 2026, 11:54

Военным-нарушителям выплатили почти 1 млн грн: на Сумщине подозревают заместителя комбата

26 августа 2026, 11:54
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Фото: ГБР
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В рамках спецоперации "Справедливость для бойцов" ГБР вместе с Генштабом ВСУ и Военной службой правопорядка сообщили о подозрении заместителю командира батальона, выполняющего боевые задания на Сумщине

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, из-за бездействия офицера 24 военнослужащих, систематически нарушавших военную дисциплину, безосновательно получили почти 1 млн гривен премий и надбавок.

Заместитель командира батальона отвечал за соблюдение военной дисциплины в подразделении и должен был докладывать командованию об обнаруженных нарушениях. В частности, речь шла о случаях употребления военнослужащими алкоголя и других запрещенных веществ.

Однако, как установило следствие, офицер не реагировал на такие случаи. Даже после того, как нарушение документировали работники Военной службы правопорядка, он не докладывал о них командованию.

В результате военнослужащие продолжали получать выплаты, которые, по данным следствия, должны быть лишены. Общая сумма безосновательно начисленных премий и надбавок составила около 1 млн гривен.

Заместителю командира батальона сообщили о подозрении по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ходе досудебного расследования офицер добровольно возместил государству всю сумму нанесенного ущерба.

Напомним, 20 августа работники ГБР начали масштабную операцию "Справедливость для бойцов". Ее цель – разоблачить военнослужащих, которые только формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров. Всего в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска.

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