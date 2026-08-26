В Голосеевском районе Киева изъяли обломки сбитого БпЛА "Герань-4"
После очередной вражеской атаки Силы обороны сбили в лесопарковой зоне Голосеевского района столицы российский беспилотник
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обломки дрона разлетелись по лесной полосе, возникло воспламенение травы и деревьев.
Взрывотехники обследовали территорию, проверили ее на наличие взрывоопасных предметов и собрали остатки вражеского дрона. Предварительно установлено, что это был БпЛА типа "Герань-4".
Лесники потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее в Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили две 500-килограммовые авиабомбы ФАБ-500. Они не сдетонировали после падения.
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