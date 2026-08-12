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12 августа 2026, 22:10

ВАКС оставил в силе ношение электронного браслета для Андрея Ермака

12 августа 2026, 22:10
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Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака о применении электронного браслета как средства контроля

Об этом пишет Общественное, передает RegioNews .

По результатам разбирательства суд оставил определение следственного судьи без изменений.

Защита объяснила, что апелляцию подала не для отмены обязанности носить электронный браслет, а для разъяснения и уточнения содержания решения. Адвокаты считают, что решение недостаточно мотивированным, а его резолютивная часть содержит нечеткие формулировки, из-за чего возникают вопросы относительно пределов выполнения этой обязанности.

Во время заседания защита просила проводить рассмотрение в закрытом режиме, ссылаясь на соображения безопасности, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Сам Андрей Ермак в заседании не участвовал. Он подал заявление о невозможности присутствовать по объективным причинам.

Прокурор также обратился в суд с просьбой не проводить заседание в его отсутствие, однако коллегия судей пришла к выводу, что оснований для отмены или перенесения рассмотрения нет.

Таким образом, действующим остается предварительное решение следственного судьи о применении к Андрею Ермаку электронного браслета как средства контроля.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.

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