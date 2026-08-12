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12 августа 2026, 18:59

Семь КАБов по жилым кварталам: оккупанты массированно ударили по Херсонщине, есть четверо пострадавших

12 августа 2026, 18:59
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Скриншот из видео
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Войска РФ атаковали Херсонщину КАБами, известно о четырех пострадавших в двух общинах - Херсонской и Чернобаевской, среди них - работница больницы

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews .

"Ориентировочно в 11:20 россияне нанесли авиаудары по Степановке Херсонской общины. В результате атаки пострадала 44-летняя работница больницы. Предварительно, она получила взрывную травму", - говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в медучреждение. В настоящее время она получает необходимую помощь.

Позже в ОВА проинформировали о еще одной пострадавшей в результате этой атаки женщине - в больницу обратилась 69-летняя жительница Степановки.

У нее диагностировали взрывную травму и контузию. После оказания медицинской помощи женщине назначили амбулаторное лечение.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что 12 августа враг дважды атаковал Степановский старостинский округ по авиации.

Через 30 минут российские войска выпустили семь КАБов по домам мирных жителей. Последствия очередной атаки противника он показал в видео.

По данным ОВА, из-за российского авиаудара из Чернобаевки в медучреждение в состоянии средней тяжести доставили 54-летнего мужчину.

У него – контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Также в больницу доставили 86-летнюю жительницу Чернобаевки, которая пострадала из-за российского авиационного удара. У женщины диагностировали контузию, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, что утром 12 августа российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Запорожского района . Под обстрел попало частное домовладение.

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