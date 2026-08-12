21:40  12 августа
В Киеве чиновники "заработали" почти 14 миллионов на жилье для людей из аварийного дома
18:59  12 августа
Семь КАБов по жилым кварталам: оккупанты массированно ударили по Херсонщине, есть четверо пострадавших
19:25  12 августа
В Киеве составляют списки людей для переселения на случай тяжелой зимы без тепла
UA | RU
UA | RU
12 августа 2026, 22:40

"Космическая" электроэнергия: в Одесской области получил подозрение заместитель председателя морского порта

12 августа 2026, 22:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской области сообщили о подозрении бывшему главному инженеру и заместителю начальника морского порта. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2021 году по результатам тендера государственное портовое предприятие и частная компания заключили договор на поставку электрической энергии. Речь шла о сумме более 21 миллиона гривен.

Главный менеджер должен был отвечать за организацию и контроль проведения тендера. При этом заместитель начальника , ранее в течение 11 лет возглавлявший морской порт, должен был контролировать исполнение договора, подписывать акты приемки-передачи электроэнергии и счета на ее оплату.

Однако чиновники подписывали документы и согласовывали заведомо завышенные цены. В результате в мае 2021 года за электроэнергию госпредприятие уплатило почти в полтора раза дороже, а в декабре 2021 года и январе-феврале 2022 года – более чем вдвое дороже.

"По выводам экспертизы, таким действиям морскому порту нанесен почти миллион гривен ущерба", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве получил подозрение бывший чиновник "Киевзеленстроя". Речь идет о хищении 1,1 миллиона на реконструкцию сквера.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
прокуратура убытки Одесская область
В Киеве чиновники "заработали" почти 14 миллионов на жилье для людей из аварийного дома
12 августа 2026, 21:40
Более 60 млн грн роялти и скрытые доходы: прокуратура сообщила о возмещении 20 млн грн
12 августа 2026, 17:45
Более 2 млн грн долга и 425 га земли: в Киевской области прокуратура требует вернуть общине паи
12 августа 2026, 16:47
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Цены на горючее летят в бездну: как изменились ценники на АЗС
12 августа 2026, 23:55
Вынуждали маршировать и писать письма "благодарности" россиянам: из оккупации спасли еще одну группу детей
12 августа 2026, 23:35
В Житомирской области аферисты продали женщине несуществующий товар
12 августа 2026, 23:15
Почти 50 атак в день: оккупанты массированно избивали по трем районам Днепропетровщины, есть разрушения
12 августа 2026, 22:51
Элитный аквапарк и миллионы долларов: во Львовской области разоблачили мошеннический колл-центр
12 августа 2026, 22:20
ВАКС оставил в силе ношение электронного браслета для Андрея Ермака
12 августа 2026, 22:10
В Ровенской области задержали серийного вора, который обокрал три новостройки
12 августа 2026, 21:56
В Киеве чиновники "заработали" почти 14 миллионов на жилье для людей из аварийного дома
12 августа 2026, 21:40
Полиция Харькова опровергла информацию о якобы незаконном задержании мужчины
12 августа 2026, 21:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Виталий Шабунин
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »