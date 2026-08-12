"Космическая" электроэнергия: в Одесской области получил подозрение заместитель председателя морского порта

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В Одесской области сообщили о подозрении бывшему главному инженеру и заместителю начальника морского порта. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2021 году по результатам тендера государственное портовое предприятие и частная компания заключили договор на поставку электрической энергии. Речь шла о сумме более 21 миллиона гривен.

Главный менеджер должен был отвечать за организацию и контроль проведения тендера. При этом заместитель начальника , ранее в течение 11 лет возглавлявший морской порт, должен был контролировать исполнение договора, подписывать акты приемки-передачи электроэнергии и счета на ее оплату.

Однако чиновники подписывали документы и согласовывали заведомо завышенные цены. В результате в мае 2021 года за электроэнергию госпредприятие уплатило почти в полтора раза дороже, а в декабре 2021 года и январе-феврале 2022 года – более чем вдвое дороже.

"По выводам экспертизы, таким действиям морскому порту нанесен почти миллион гривен ущерба", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве получил подозрение бывший чиновник "Киевзеленстроя". Речь идет о хищении 1,1 миллиона на реконструкцию сквера.