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12 августа 2026, 21:40

В Киеве чиновники "заработали" почти 14 миллионов на жилье для людей из аварийного дома

12 августа 2026, 21:40
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Фото из открытых источников
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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю КП «Спецжилфонд» и руководителю предприятия-застройщика. Речь идет о 13,8 миллиона гривен на строительстве жилья для жителей аварийного дома

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2019 году коммунальное предприятие перечислило подрядчику 35 миллионов гривен аванса на строительство жилого дома по пересечению ул. Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе Киева. В нем планировали поселить семьи из аварийного дома по ул. Милютенко, 23-я, где есть грибок и плесень.

Однако строительство так и не началось. Сейчас там только котлован. Хотя по соглашению застройщик должен был вернуть заказчику неиспользованный аванс в течение нескольких месяцев. Однако возврата денег не произошло.

В результате предприятию нанесли убытки почти на 13,8 миллиона гривен.

"Бывшему руководителю КП "Спецжилфонд" сообщено о подозрении в служебной халатности, руководителе предприятия-застройщика - в завладении средствами в особо крупных размерах", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в столице разоблачили бывшего чиновника Укргаздобычи. Речь идет о растрате более 62 миллионов гривен при закупке дизельного горючего.

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