Почти 50 атак в день: оккупанты массированно избивали по трем районам Днепропетровщины, есть разрушения

Фото: полиция Днепропетровской области

Российские военные в течение дня почти 50 раз атаковали три района Днепропетровщины, повреждены несколько предприятий и домов

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак россияне применили беспилотники, авиационные бомбы и артиллерию.

В Никопольском районе удары получили город Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская общины. Повреждены предприятие, дом культуры, многоквартирный и частные дома, автомобиль.

В Синельниковском районе под ударом были Николаевская, Украинская, Дубовиковская общины. Повреждены агропредприятие и частные дома.

В Криворожском районе россияне нанесли удар по Зеленодольскому обществу.

Напомним, что в течение 12 августа 2026 года российские войска атаковали населенные пункты Херсона авиацией, артиллерией и дронами разных типов.