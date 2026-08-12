Почти 50 атак в день: оккупанты массированно избивали по трем районам Днепропетровщины, есть разрушения
Российские военные в течение дня почти 50 раз атаковали три района Днепропетровщины, повреждены несколько предприятий и домов
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
Для атак россияне применили беспилотники, авиационные бомбы и артиллерию.
В Никопольском районе удары получили город Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская общины. Повреждены предприятие, дом культуры, многоквартирный и частные дома, автомобиль.
В Синельниковском районе под ударом были Николаевская, Украинская, Дубовиковская общины. Повреждены агропредприятие и частные дома.
В Криворожском районе россияне нанесли удар по Зеленодольскому обществу.
Напомним, что в течение 12 августа 2026 года российские войска атаковали населенные пункты Херсона авиацией, артиллерией и дронами разных типов.