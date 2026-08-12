На Лиманском направлении украинские военные разнесли российские танки
Украинские военные ударили по технике россиян. Уничтожены сразу два вражеских танка
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть результаты работы пилотов подразделения "Страж" бригады "Месть". В результате ударов уничтожены 2 вражеских танка, РСЗО "Козерог-1", два орудия, мототранспорт, генератор, антенна связи и живая сила.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.
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