В Ровенской области задержали серийного вора, который обокрал три новостройки

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенском районе полицейские задержали 57-летнего жителя села Александрия, подозреваемого в серии краж из частных домов в селе Белая Криница

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в июле и августе 2026 года мужчина, пользуясь отсутствием собственников, отжимал металлопластиковые окна и проникал в новостройки, откуда похищал строительное оборудование, электроинструменты, измерительную технику.

Стражи порядка установили, что похищенные вещи подозреваемый продавал другим людям, а полученные деньги тратил на собственные нужды.

В результате его действий трем пострадавшим нанесен ущерб на сумму около 45 тысяч гривен.

Правоохранители разыскали мужчину в лесополосе вблизи села Александрия.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении.

Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли часть похищенного имущества.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога, однако пока она не внесена.

Напомним, что в Марганце на Днепропетровщине полицейские разоблачили мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов.