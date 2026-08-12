Полиция Харькова опровергла информацию о якобы незаконном задержании мужчины

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Полиция Харьковской области заявила, что распространенная в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы незаконном задержании мужчины в Харькове не соответствует действительности

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области, передает RegioNews .

В сообщении правоохранителей отмечается, что обнародованные сведения искажают фактические обстоятельства произошедшего.

По данным полиции, ее работники выполняли поручение Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтаве по розыску подозреваемого в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины – самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения.

Правоохранители отмечают, что действовали в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах предоставленных полномочий.

В полиции пояснили, что после установления местонахождение находившегося в официальном розыске мужчины, в отношении которого существовало постановление суда о задержании с целью повода, были проведены необходимые процессуальные действия.

Полиция Харьковщины призвала граждан и администраторов информационных ресурсов пользоваться информацией из официальных источников и не распространять непроверенные сообщения, которые могут вводить общество в заблуждение и искажать реальные обстоятельства событий.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали .