Элитный аквапарк и миллионы долларов: во Львовской области разоблачили мошеннический колл-центр
СБУ, прокуратура и полиция разоблачили на Львовщине сеть мошеннических колл-центр. Они выманивали деньги у украинцев и граждан стран ЕС
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, мошеннические "офисы" работали под прикрытием предоставления финансовых услуг. В частности, злоумышленники звонили потенциальным жертвам и представлялись работниками банков и других банков. Аферисты убеждали людей, что они должны перевести средства на другие счета, чтобы "защитить деньги".
Во время обысков у злоумышленников обнаружили почти 2 миллиона долларов, элитный автопарк, а также десятки единиц компьютерной техники, банковские карты и черновые записи с поличным.
Напомним, прокуратура разоблачила колл-центр, который выманил у людей более 12 миллионов гривен. В частности, немало пострадавших – это граждане Чехии.