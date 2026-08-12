Элитный аквапарк и миллионы долларов: во Львовской области разоблачили мошеннический колл-центр

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СБУ, прокуратура и полиция разоблачили на Львовщине сеть мошеннических колл-центр. Они выманивали деньги у украинцев и граждан стран ЕС

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мошеннические "офисы" работали под прикрытием предоставления финансовых услуг. В частности, злоумышленники звонили потенциальным жертвам и представлялись работниками банков и других банков. Аферисты убеждали людей, что они должны перевести средства на другие счета, чтобы "защитить деньги".

Во время обысков у злоумышленников обнаружили почти 2 миллиона долларов, элитный автопарк, а также десятки единиц компьютерной техники, банковские карты и черновые записи с поличным.

Напомним, прокуратура разоблачила колл-центр, который выманил у людей более 12 миллионов гривен. В частности, немало пострадавших – это граждане Чехии.