Массированные обстрелы и удары дронов: в Херсонской области трое погибших и 20 пострадавших в результате агрессии РФ

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В течение 12 августа 2026 года российские войска атаковали населенные пункты Херсона авиацией, артиллерией и дронами разных типов

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 установлено, что в результате российской агрессии погибли три гражданских, еще 20 человек получили ранения.

Ночью Херсон подвергся массированной атаке ударных беспилотников. В результате погибли два человека, еще четверо горожан получили травмы.

Днем российские военные применили FPV-дрон по областному центру. В результате удара женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В Херсоне, Широкой Балке и Высоком русские дроны ранили еще девять гражданских. Среди пострадавших – сотрудник отряда местной пожарной охраны.

Кроме того, в Степановке и Чернобаевке в результате авиаудара травмировались семеро местных жителей.

Из-за обстрелов повреждены: частные дома, многоквартирные жилые дома, складские помещения, служебный транспорт, легковые автомобили.

Прокуроры и следователи полиции продолжают фиксировать последствия российских атак и собирать доказательства военных преступлений, совершенных военными РФ.

Напомним, что войска РФ атаковали Херсонщину КАБами, известно о четырех пострадавших в двух общинах - Херсонской и Чернобаевской, среди них - работница больницы.