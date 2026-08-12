На Днепропетровщине мужчина до смерти избил сожительницу во время ссоры

Фото: полиция Днепропетровской области

В Каменском правоохранители задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в смертельном избиении своей сожительницы. От полученных травм 53-летняя женщина скончалась

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, преступление произошло ночью 10 августа в квартире, где проживала пара. Между мужчиной и женщиной возникла бытовая ссора, во время которой подозреваемый схватил со стола бутылку и ударил ею пострадавшую по голове.

В результате полученных тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте.

По вызову прибыли работники Каменского районного управления полиции, которые провели первоочередные следственные действия и установили обстоятельства происшествия.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По согласованию с Каменской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Киеве ювенальные прокуроры сообщили о подозрении двум несовершеннолетним ребятам, подозреваемым в хулиганских нападениях на двух женщин на Подоле.