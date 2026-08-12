ВАКС залишив у силі носіння електронного браслета для Андрія Єрмака

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Про це пише Суспільне, передає RegioNews .

За результатами розгляду суд залишив ухвалу слідчого судді без змін.

Захист пояснив, що апеляцію подав не для скасування обов’язку носити електронний браслет, а для роз’яснення та уточнення змісту ухвали. Адвокати вважають, що рішення є недостатньо мотивованим, а його резолютивна частина містить нечіткі формулювання, через що виникають питання щодо меж виконання цього обов’язку.

Під час засідання захист просив проводити розгляд у закритому режимі, посилаючись на міркування безпеки, однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Сам Андрій Єрмак у засіданні не брав участі. Він подав заяву про неможливість бути присутнім з об’єктивних причин.

Прокурор також звернувся до суду з проханням не проводити засідання за його відсутності, проте колегія суддів дійшла висновку, що підстав для скасування або перенесення розгляду немає.

Таким чином, чинним залишається попереднє рішення слідчого судді щодо застосування до Андрія Єрмака електронного браслета як засобу контролю.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

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