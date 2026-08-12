21:40  12 серпня
У Києві чиновники "заробили" майже 14 мільйонів на житлі для людей з аварійного будинку
18:59  12 серпня
Сім КАБів по житлових кварталах: окупанти масовано вдарили по Херсонщині, є четверо постраждалих
19:25  12 серпня
У Києві складають списки людей для переселення на випадок важкої зими без тепла
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2026, 22:10

ВАКС залишив у силі носіння електронного браслета для Андрія Єрмака

12 серпня 2026, 22:10
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака щодо застосування електронного браслета як засобу контролю

Про це пише Суспільне, передає RegioNews.

За результатами розгляду суд залишив ухвалу слідчого судді без змін.

Захист пояснив, що апеляцію подав не для скасування обов’язку носити електронний браслет, а для роз’яснення та уточнення змісту ухвали. Адвокати вважають, що рішення є недостатньо мотивованим, а його резолютивна частина містить нечіткі формулювання, через що виникають питання щодо меж виконання цього обов’язку.

Під час засідання захист просив проводити розгляд у закритому режимі, посилаючись на міркування безпеки, однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Сам Андрій Єрмак у засіданні не брав участі. Він подав заяву про неможливість бути присутнім з об’єктивних причин.

Прокурор також звернувся до суду з проханням не проводити засідання за його відсутності, проте колегія суддів дійшла висновку, що підстав для скасування або перенесення розгляду немає.

Таким чином, чинним залишається попереднє рішення слідчого судді щодо застосування до Андрія Єрмака електронного браслета як засобу контролю.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ВАКС Єрмак Андрій Борисович
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Елітний аквапарк та мільйони доларів: на Львівщині викрили шахрайський кол-центр
12 серпня 2026, 22:20
На Рівненщині затримали серійного злодія, який обікрав три новобудови
12 серпня 2026, 21:56
У Києві чиновники "заробили" майже 14 мільйонів на житлі для людей з аварійного будинку
12 серпня 2026, 21:40
Поліція Харкова спростувала інформацію про нібито незаконне затримання чоловіка
12 серпня 2026, 21:31
Масовані обстріли та удари дронів: на Херсонщині троє загиблих і 20 постраждалих внаслідок агресії РФ
12 серпня 2026, 20:56
На Лиманському напрямку українські військові рознесли російські танки
12 серпня 2026, 20:50
На Дніпропетровщині чоловік до смерті побив співмешканку під час сварки
12 серпня 2026, 20:40
Воювали проти України на Покровському та Краматорському напрямках: двох бойовиків засуджено до 15 років тюрми
12 серпня 2026, 19:59
Метадон у пакеті з-під соку: на Київщині жінка намагалася передати наркотики до СІЗО
12 серпня 2026, 19:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »