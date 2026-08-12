В Киеве составляют списки людей для переселения на случай тяжелой зимы без тепла

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В Киеве формируют списки людей, которые могут нуждаться в переселении. Таким образом местные власти готовятся на случай, если долго не будет отопления

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Как пояснила журналистам заместитель председателя КГГА Марина Хонда, речь идет об одиноких стариках, людях с инвалидностью и семье с детьми с инвалидностью. По ее словам, было принято решение формировать списки таких людей.

"Очень многие внутренне перемещенные лица зарегистрированы в одном районе, а проживают в другом. То есть мы не видим всех маломобильных групп населения, которые потенциально могут нуждаться в помощи", - пояснила чиновница.

По ее словам, цель такой инициативы - установить прямой контакт с потенциально уязвимыми жителями и выяснить, есть ли у них альтернативное жилье, куда могут переехать в случае возможной чрезвычайной ситуации.

Городские власти планируют определить, куда смогут перемещать людей в случае длительного отсутствия тепла. Перечни таких мест еще формируют. Также прорабатывают разные категории населения, поскольку разместить всех людей в одном месте невозможно.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что руководители городов и общин будут нести персональную ответственность за выполнение планов устойчивости и подготовку к зимнему периоду.