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22 июня 2026, 19:59

В столице представили нового руководителя патрульной полиции

22 июня 2026, 19:59
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Фото: патрульная полиция Киева
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В Киеве 22 июня был представлен новый руководитель Управления патрульной полиции. Им стал майор полиции Егор Голубов

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

"Сегодня заместитель председателя Национальной полиции и в. о. начальника Департамента патрульной полиции Александр Фацевич и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий представили личному составу нового руководителя патрульной полиции Киева - майора полиции Егора Голубова", - говорится в сообщении.

Голубов начал службу в патрульной полиции в 2016 году в Донецкой области. В течение службы он прошел все звенья – от патрульного до командира батальона.

В последние годы занимал должность командира батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск Управления патрульной полиции Донецкой области. В частности, в этой должности выполнял приоритетные стратегические задачи во время полномасштабного вторжения в прифронтовом регионе.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу . Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли , еще более десятка ранены.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

В сети появилось видео с места теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок. В Нацполиции сообщили , что во время проверки сотрудников, действия которых попали на видео, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции начато уголовное производство . Двум полицейским, бежавшим от выстрелов во время теракта в Голосеевском районе столицы, сообщили о подозрении .

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции.

21 апреля подавшего в отставку начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова назначили советником главы Национальной полиции.

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