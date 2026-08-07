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07 августа 2026, 22:11

Суд отправил под стражу эксглаву Мукачевского РТЦК и его подчиненного

07 августа 2026, 22:11
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Фото: sud.ua
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Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал бывшему начальнику Мукачевского ТЦК и СП и его подчиненному, ответственному за военный учет и бронирование, меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В ДБР напомнили, что в рамках специальной операции "Честный призыв", в ходе комплексного анализа мобилизационной ситуации в Закарпатье, работники ДБР совместно с Нацполицией задержали бывшего начальника одного из районных ТЦК и СП и его подчиненного - эксначальника отдела учета и бронирования за масштабные нарушения установленных правил.

Им сообщили о подозрении в организации незаконного исключения военнообязанных по учету по состоянию здоровья.

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов должностные лица РТЦК и СП по предварительному сговору могли вносить недостоверные сведения в военно-учетные и медицинские документы. Проверяется также причастность к схеме отдельных членов военно-врачебной комиссии.

По оперативной информации, такая "услуга" стоила военнообязанным от 8 до 20 тыс. долларов с человека.

На основании поддельных документов мужчины без законных оснований признавали непригодными к военной службе и исключали из военного учета.

Следствие также проверяет обстоятельства незаконного уничтожения служебных документов, подлежащих длительному хранению. По предварительным данным, было уничтожено более 1,1 тыс. личных дел граждан, исключенных из военного учета по состоянию здоровья.

По материалам ДБР часть мужчин уже восстановили на военном учете и направили на повторное прохождение военно-врачебных комиссий. Некоторые из них были признаны годными к военной службе и мобилизованы.

Экскеровщика РТЦК и СП и его подчиненного - эксначальника отдела учета и бронирования за масштабные нарушения установленных правил подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили работницу районного ТЦК и СП. Чиновница требовала взятку за влияние на решение об установлении военнообязанном III группы инвалидности и последующем оформлении отсрочки от мобилизации.

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