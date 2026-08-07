В Черкассах получил приговор администратор Telegram-канала о повестках

Иллюстративное фото

В Черкассах судили мужчину. Он создал Telegram-группы, где говорили о местах работы ТЦК

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина с декабря 2024 мужчина администрировал восемь Telegram-каналов. Там появлялись сообщения о маршрутах работников ТЦК. Для маскировки сообщений участники использовали условные обозначения: например, "сухо", "гроза", "дождь".

На суде мужчина полностью признал вину. В результате у него изъяли его iPhone 15 Pro Max с SIM-картами, который использовался для администрирования Telegram-групп. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции "Опекун" провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.