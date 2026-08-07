Во Львове женщина с ножом набросилась на человека прямо в маршрутке

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 6 августа на улице Лычаковской во Львове. Женщина ранила мужчину прямо в маршрутке

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина в маршрутке набросилась на 47-летнего мужчину. В результате нападения мужчина получил травму руки. Правоохранители задержали женщину. Известно, что у нее есть ментальные расстройства.

"Следователи, при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет", - говорят в полиции.

Напомним, ранее инцидент произошел в Закарпатье. Там водитель напал на беременную женщину с газовым баллончиком.