Бензин стремительно падает: как изменились ценники на АЗС

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В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо регулярно меняются. При этом в последнее время стоимость топлива падает

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 7 августа средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 84,28 гривны за литр (без изменений);

бензин А-95 – 81,07 гривны за литр (-0,07 гривны);

бензин А-92 – 77,95 гривны за литр (-0,04 гривны);

дизтопливо – 92,70 гривны за литр (-0,11 гривны);

автогаз – 43,63 гривны за литр (-0,04 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.