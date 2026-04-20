Двум полицейским, которые на обнародованных в сети видео скрывались от выстрелов во время теракта в Голосеевском районе Киева, сообщили о подозрении в служебной халатности.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, повідомляє RegioNews.

По словам Кравченко, экипаж патрульных прибыл по вызову о стрельбе. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, нуждавшихся в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в том числе еще один ребенок.

"Мальчик с огнестрельным ранением, просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. В то же время, патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убегает с места происшествия. Из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжал без перерывов прохожих”, – сообщил Кравченко.

Он также добавил, что с 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек.

"К сожалению, сегодня в больнице от полученных ранений умер еще один человек , он стал седьмой жертвой теракта. Собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве из-за их действий во время террористического акта", - подчеркнул генеральный прокурор.

Полицейским инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия по ч. 3 ст. 367 УК Украины. Досудебное расследование продолжается

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли , еще более десятка ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

В сети также появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили , что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство .

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.