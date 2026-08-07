На Житомирщине женщина потеряла деньги из-за SMS

Фото: Нацполиция

Аферисты Житомирской области выманили у женщины деньги. Это началось с подозрительной SMS

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

53-летняя жительница области получила звонок от незнакомки, которая сообщила о якобы необходимости обновить SIM-карту. Для этого аферистка попросила женщину назвать SMS-код.

Женщина выполнила инструкцию, но со временем ее SIM-карта перестала работать. После этого оказалось, что на женщину оформили несколько онлайн-кредитов, а также перечисляли деньги с ее кредитной карты. В общей сложности она потеряла 31 тысячу гривен.

"В настоящее время следователи Звягельского районного отдела полиции устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения. Событие предварительно квалифицировано по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.