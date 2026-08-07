На Прикарпатье иномарка сбила маленького мальчика

Фото: Нацполиция

Авария произошла вечером 7 августа в поселке Богородчаны. В результате ДТП пострадал ребенок

Об этом сообщает Ивано-Франковская область, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 36-летний водитель Audi сбил 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу с велосипедом. В результате ДТП мальчика госпитализировали.

"Водителя признали состояние опьянения — оно трезвое. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и устанавливают все обстоятельства и ДТП", - говорят в полиции.

Напомним, в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, которая отдыхала у водоема. Пострадавшую госпитализировали.