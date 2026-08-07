Около 50 ударов в день: на Днепропетровщине из-за атак врага двое погибших и шесть раненых

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные в течение дня почти 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, в результате чего два человека погибли и еще шестеро - получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, для атак россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.

В Днепровском районе повреждены склады логистической компании.

В Никопольском районе атакам подверглись город Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская, Мозолевская и Мировская общины. Повреждены частные дома, многоквартирный дом и автомобили.

Как подчеркнул Ганжа, погибли двое мужчин, еще пять человек получили ранения. В частности, в тяжелом состоянии в больницу доставили 50-летнего мужчину. Будут лечиться амбулаторно 17-летний парень и 48-летняя женщина, а также 56-летний и 57-летний мужчины.

В Синельниковском районе под ударом были Николаевская и Васильковская общины. Вспыхнул пожар.

В Каменском районе враг целил по Божедаровской и Вишневской общинам. Испытала повреждения инфраструктура.

В Криворожском районе под ударом находились Грушевская и Зеленодольская общины. Повреждена инфраструктура и автомобиль. Пострадала женщина.

Напомним, что 7 августа 2026 года российская армия избивала по Херсонщине с помощью артиллерии и дронов разного типа.