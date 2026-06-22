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22 червня 2026, 19:59

У столиці представили нового керівника патрульної поліції

22 червня 2026, 19:59
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві 22 червня представили нового керівника Управління патрульної поліції. Ним став майор поліції Єгор Голубов

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

"Сьогодні заступник голови Національної поліції і т. в. о. начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький представили особовому складу нового керівника патрульної поліції Києва - майора поліції Єгора Голубова", - йдеться у повідомленні.

Голубов розпочав службу в патрульній поліції у 2016 році на Донеччині. Протягом служби він пройшов усі ланки - від патрульного до командира батальйону.

Останніми роками обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної поліції Донецької області. Зокрема, на цій посаді виконував пріоритетні стратегічні завдання під час повномасштабного вторгнення у прифронтовому регіоні.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У мережі з'явилося відео з місця теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина. У Нацполіції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонили від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Двом поліцейським, які тікали від пострілів під час теракту у Голосіївському районі столиці, повідомили про підозру.

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції.

21 квітня начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова, який подав у відставку, призначили радником голови Національної поліції.

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