В Украине военный и трое дельцов организовали межрегиональную схему дезертирства

Фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили схему дезертирства, организованную военным и троим гражданским. За деньги они помогали военным бежать из частей и скрываться

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Злоумышленники помогали военным, находившимся в частях и учебных центрах на территории Николаевской, Днепропетровской, Киевской и Житомирской областей, бежать из частей. Они давали инструкции, как именно покинуть территорию и пройти мимо контрольно-пропускных пунктов. В частности, их ждал автомобиль, которым их перевозили домой или к местам укрывательства.

За такие "услуги" дельцы просили от 2 до 8 тысяч долларов США. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

"Все семи подозреваемых задержаны. Двоим военнослужащим суд уже избрал содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 133 120 грн каждому. В отношении других в суд направлено ходатайство о применении аналогичных мер пресечения", - говорят в прокуратуре.

Напомним, работники ДБР сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые избили и незаконно удерживали двух собратьев в Кировоградской области. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.