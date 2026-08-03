Фото: ГПСУ

На Южно-Слобожанском направлении операторы беспилотников "Стрикс" 4 пограничного отряда нанесли серию точных ударов по вражеской артиллерии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время аэроразведки и последующей атаки операторы БпС уничтожили четыре гарматы и два миномета, из которых оккупанты планировали обстреливать позиции украинских защитников.

Напомним, в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по территории врага. В частности, поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратове.